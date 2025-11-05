Capanno in fiamme a Novi di Modena sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco
Nella serata di ieri, poco prima delle ore 20, i Vigili del fuoco sono intervenuti per incendio capanno agricolo nelle campagne a nord di Novi di Modena, in via Gavello. Ad intervenire prontamente è stato il distaccamento di Carpi, subito supportato dalla squadra del distaccamento volontario di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
