Capannelle avviato il licenziamento collettivo | Hippogroup si prepara a lasciare l’ippodromo

Romatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavoratori assunti a tempo indeterminato dalla Hippogroup hanno ricevuto un avviso di licenziamento. La notizia, annunciata da “nuovo galoppo Italia” è stata confermata dalla proprietà.Lo storico concessionario di Capannelle licenzia i dipendenti“La procedura di licenziamento collettivo – ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

capannelle avviato licenziamento collettivoLicenziamenti a Capannelle. A rischio la stagione ippica - Un classico dell’autunno, il secondo classico dell’autunno romano: con il foliage dei platani, prima le polemiche sulla Ztl fascia verde e subito dopo l’ippodromo ... Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Capannelle Avviato Licenziamento Collettivo