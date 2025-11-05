Capannelle avviato il licenziamento collettivo | Hippogroup si prepara a lasciare l’ippodromo
I lavoratori assunti a tempo indeterminato dalla Hippogroup hanno ricevuto un avviso di licenziamento. La notizia, annunciata da “nuovo galoppo Italia” è stata confermata dalla proprietà.Lo storico concessionario di Capannelle licenzia i dipendenti“La procedura di licenziamento collettivo – ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it
