Caos Lookman non c’è pace | è successo tutto contro il Marsiglia
Ancora nel mirino Ademola Lookman che contro il Marsiglia è stato sostituito da Ivan Juric e da lì la tensione si è alzata immediatamente. Prima qualcosa di evidentemente detto sottovoce, poi il tecnico ha ripreso l’attaccante per il braccio e si è avvicinato a muso duro. Lookman di nuovo nel ‘caos’: non prende bene il cambio col Marsiglia e scoppia la tensione. Ademola Lookman, dopo aver segnato il gol del momentaneo vantaggio della Dea poi annullato per fuorigioco di Krstovic, è stato sostituito da Juric e non ha preso bene il cambio. Dopo soli 6 minuti, il tecnico l’ha cambiato per Musah e a bordocampo la tensione è stata palpabile. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
? Scoppia il caso moviola dopo Atalanta-Milan! Secondo il CorSport, Lookman poteva essere espulso Allegri preferisce non commentare #Milan #Lookman #Fofana #Allegri #SerieA #Moviola #AtalantaMilan #Rossoneri #VAR #Calcio - facebook.com Vai su Facebook
"In via della Pace è caos sicurezza. Incroci pericolosi e buche rendono le strade una trappola" - E’ quanto sostengono dal Circolo “Pace” del Pd secondo il quale "gli incroci a raso, in particolare quelli ... Lo riporta lanazione.it