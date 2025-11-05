Caos Lookman non c’è pace | è successo tutto contro il Marsiglia

Ancora nel mirino Ademola Lookman che contro il Marsiglia è stato sostituito da Ivan Juric e da lì la tensione si è alzata immediatamente. Prima qualcosa di evidentemente detto sottovoce, poi il tecnico ha ripreso l’attaccante per il braccio e si è avvicinato a muso duro. Lookman di nuovo nel ‘caos’: non prende bene il cambio col Marsiglia e scoppia la tensione. Ademola Lookman, dopo aver segnato il gol del momentaneo vantaggio della Dea poi annullato per fuorigioco di Krstovic, è stato sostituito da Juric e non ha preso bene il cambio. Dopo soli 6 minuti, il tecnico l’ha cambiato per Musah e a bordocampo la tensione è stata palpabile. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

