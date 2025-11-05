Caos in Africa rivolte dal Sudan alla Tanzania
L’Africa centrale piomba nel caos. Disordini e scontri si registrano anche in Paesi solitamente stabili. Proteste violente e morti in Tanzania dopo la rielezione della presidente Samia Suluhu Hassan con il 98% di voti. Sarebbero centinaia le vittime civili, con i cadaveri fatti sparire dalle autorità di Dodoma. Gli osservatori ai seggi elettorali parlano di un voto avvenuto in un clima di repressione e paura. Venti italiani, studenti e insegnanti di una scuola del Bresciano, sono bloccati nel centro del Paese. Situazione seguita dalla Farnesina che parla di un loro rientro in Italia tra 5 giorni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
