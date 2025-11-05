Due bambini litigano per un braccialetto, genitore colpisce compagno del figlio. Una mattina come tante, davanti a una scuola dell’ Alto Sangro, si è trasformata in una scena che nessuno dei presenti potrà dimenticare facilmente. Due bambini litigano, pare per un braccialetto rotto, una banalità come capita spesso tra gli otto e i nove anni. Ma a differenza di altre volte, non sono i piccoli a perdere il controllo, bensì un adulto. Il padre di uno dei bimbi, informato dell’accaduto mentre sta per entrare nel cortile per prendere il figlio, decide di intervenire. Non con il dialogo, ma con la violenza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Caos davanti una scuola nell’Alto Sangro: cosa ha fatto un papà durante la lite tra due bambini