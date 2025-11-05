Canottaggio beach sprint l’Italia cerca conferme ai Mondiali nella stessa sede degli Europei

Così come per gli Europei, anche i Mondiali 2025 di canottaggio beach sprint si terranno ad Antalya, in Turchia, e saranno in programma dal 6 al 9 novembre, sia per la categoria senior che per la categoria junior (Under 19). Saranno dieci le gare in programma, con l’Italia che sarà al via in otto di esse, ed in due delle tre specialità olimpiche: confermati, rispetto agli Europei, Giovanni Ficarra nel singolo senior maschile e Federica CesariniFederico Ceccarino nel doppio senior misto. Non ci saranno azzurre, invece, nel singolo senior femminile: Ilaria Bavazzano, in gara agli Europei, verrà schierata nella specialità non olimpica del quattro di coppia senior misto, assieme a Maria Elena Zerboni ed ai campioni iridati (nel canottaggio flat) Andrea Panizza e Giacomo Gentili (con Giovanni Ficarra al timone). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canottaggio beach sprint, l’Italia cerca conferme ai Mondiali nella stessa sede degli Europei

