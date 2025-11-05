Candreva in Nazionale L’ex Juve ed Inter entra nello staff tecnico dell’Under 15 | Onorato per questa opportunità

Candreva, l’ex bianconero inizia la sua carriera da tecnico: dopo il ritiro ad aprile 2025 e la qualifica UEFA B, sarà assistente di Enrico Battisti nell’Italia Under 15. Antonio Candreva intraprende una nuova sfida professionale, entrando ufficialmente nello staff tecnico dell’ Italia Under 15 guidata dal Commissario Tecnico Enrico Battisti. Una decisione importante per l’ex esterno, che ha appeso gli scarpini al chiodo nell’aprile 2025, chiudendo una lunghissima e prestigiosa carriera. Subito dopo il ritiro, Candreva ha intrapreso il percorso formativo, conseguendo la qualifica UEFA B, primo step necessario per iniziare la sua seconda vita nel mondo del calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

