Candies for Halloween in arrivo il nuovo singolo punk rock di Foolish But Not Alone
Il 21 novembre 2025 esce “CANDIES FOR HALLOWEEN”, il nuovo singolo di Foolish But Not alone: Una scarica di punk rock dal sapore dolce amaro che anticipa l’EP d’esordio “NON ORDINARY”, in arrivo il 28 Novembre su tutte le piattaforme digitali. Candies for Halloween è brano che non si limita a raccontare l’amore, ma lo fa vivere come una scarica chimica dolce amara dove due estremi non si annullano, ma si tengono in vita a vicenda. È una rappresentazione del proprio stato sentimentale dove due persone diverse, opposte riescono a trovare l’equilibrio perfetto, esattamente come le caramelle in una festa come Halloween. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Our Halloween party! Tra merende super golose, caramelle, storie fantastiche, magie a base di curcuma e bicarbonato, balli e tanto divertimento ecco come abbiamo festeggiato Halloween Between super delicious snacks, candies, fantastic stories, ma - facebook.com Vai su Facebook
Dolcetto o scherzetto! Quali sono le tue caramelle preferite? Trick or treat! What are your favorite candies? #Italian for #Halloween. #ItalianVocabulary #LearnItalian #Languages. Click to learn more. - X Vai su X
Palworld festeggia Halloween con qualche sorpresa: nuovo update in arrivo il 23 ottobre - La festa più spaventosa dell'anno si avvicina e anche Palworld si prepara a celebrarla, con un evento speciale a tema Halloween in arrivo domani, giovedì 23 ottobre. Scrive it.ign.com