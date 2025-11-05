Candies for Halloween in arrivo il nuovo singolo punk rock di Foolish But Not Alone

Atomheartmagazine.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 novembre 2025 esce “CANDIES FOR HALLOWEEN”, il nuovo singolo di Foolish But Not alone: Una scarica di punk rock dal sapore dolce amaro che anticipa l’EP d’esordio “NON ORDINARY”, in arrivo il 28 Novembre su tutte le piattaforme digitali. Candies for Halloween è brano che non si limita a raccontare l’amore, ma lo fa vivere come una scarica chimica dolce amara dove due estremi non si annullano, ma si tengono in vita a vicenda. È una rappresentazione del proprio stato sentimentale dove due persone diverse, opposte riescono a trovare l’equilibrio perfetto, esattamente come le caramelle in una festa come Halloween. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

