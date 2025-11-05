Cancro prostata metastatico esperti | Gestione integrata e multidisciplinare

(Adnkronos) – Nonostante importanti progressi scientifici e terapeutici, la gestione del tumore della prostata presenta ancora gravi disomogeneità a livello nazionale, sia per quanto riguarda l'esistenza di percorsi di cura strutturati sia per l'accesso alle terapie di nuova generazione. Lo rileva il report 'Tumore della prostata metastatico: nuovi approcci nella gestione multidisciplinare del paziente', presentato .

