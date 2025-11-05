Cancro prostata Girelli Pd | Investire in prevenzione e formazione

(Adnkronos) – “Fare una diagnosi precoce del tumore alla prostata è importante. Avere una rete capillare sul territorio per una presa in carico delle persone affette dalla stessa patologia lo è altrettanto”. Così Gian Antonio Girelli, membro della XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, intervenendo oggi all’incontro con i giornalisti dedicato alle ‘Strategie . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cancro prostata, Girelli (Pd): “Investire in prevenzione e formazione”

News recenti che potrebbero piacerti

Breaking news Ad un follow-up di 23 anni lo Studio Europeo Randomizzato sullo Screening per il #CancroallaProstata (ERSPC) conferma che lo screening basato sul PSA determina una riduzione della mortalità per cancro alla prostata. Oltre 160.000 - facebook.com Vai su Facebook

Cancro prostata, Girelli (Pd): "Investire in prevenzione e formazione" - Avere una rete capillare sul territorio per una presa in carico delle persone affette dalla stessa patologia lo è altrettanto". Lo riporta adnkronos.com

Cancro prostata metastatico, esperti: "Gestione integrata e multidisciplinare" - Nonostante importanti progressi scientifici e terapeutici, la gestione del tumore della prostata presenta ancora gravi disomogeneità a livello nazionale, sia per quan ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cancro alla prostata: un test delle urine può rilevare il tumore allo stadio iniziale - La diagnosi precoce è la chiave principale per la cura del cancro alla prostata, il tumore più diffuso tra gli uomini in Italia con oltre 40. Segnala gazzetta.it