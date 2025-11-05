Cancellato l' ergastolo ad Alessia Pifferi Pena ridotta a 24 anni in appello
Articolo in aggiornamento Alessia Pifferi è stata condannata in secondo grado a 24 anni per l'omicidio della figlioletta di 18 mesi, Diana, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'appello di Milano. In primo grado l'imputata era stata condannata all'ergastolo. " Per retaggio culturale ci è difficile accettare che una madre possa sopprimere la propria creatura, ma un genitore assassino non è necessariamente pazzo è uno dei tanti aspetti della natura umana. È difficile accettare che una madre possa decidere che non le importi nulla della persona che lei stessa a generato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ergastolo per Annalucia Cecere e 4 anni di carcere per il commercialista Marco Soracco. Sono le richieste espresse questa mattina dalla Procura di Genova nell’ambito del delitto di Nada Cella, caso irrisolto dal 1996. Quasi trent’anni dopo il cold case che ha - facebook.com Vai su Facebook
Cancellato l'ergastolo ad Alessia Pifferi. Pena ridotta a 24 anni in appello - La donna fece morire di stenti la figlioletta di 18 mesi lasciandola da sola per sei giorni in un appartamento alla periferia di Milano a luglio del 2022. ilgiornale.it scrive
Alessia Pifferi, cancellato l’ergastolo: in appello condannata a 24 anni per aver lasciato morire di stenti la figlia - La Corte ribadisce che è capace di intendere e volere, ma le concede le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ... Come scrive msn.com
Alessia Pifferi condannata a 24 anni in Appello, ridotta la pena: riconosciute alcune attenuanti - Milano, attesa per la sentenza di secondo grado sul caso di Alessia Pifferi che risponde dell'omicidio della figlia che ha fatto morire di stenti. Segnala ilgazzettino.it