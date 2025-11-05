Cancellato l' ergastolo ad Alessia Pifferi Pena ridotta a 24 anni in appello

Ilgiornale.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Articolo in aggiornamento Alessia Pifferi è stata condannata in secondo grado a 24 anni per l'omicidio della figlioletta di 18 mesi, Diana, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'appello di Milano. In primo grado l'imputata era stata condannata all'ergastolo. " Per retaggio culturale ci è difficile accettare che una madre possa sopprimere la propria creatura, ma un genitore assassino non è necessariamente pazzo è uno dei tanti aspetti della natura umana. È difficile accettare che una madre possa decidere che non le importi nulla della persona che lei stessa a generato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

cancellato l ergastolo ad alessia pifferi pena ridotta a 24 anni in appello

© Ilgiornale.it - Cancellato l'ergastolo ad Alessia Pifferi. Pena ridotta a 24 anni in appello

Altri contenuti sullo stesso argomento

cancellato ergastolo alessia pifferiCancellato l'ergastolo ad Alessia Pifferi. Pena ridotta a 24 anni in appello - La donna fece morire di stenti la figlioletta di 18 mesi lasciandola da sola per sei giorni in un appartamento alla periferia di Milano a luglio del 2022. ilgiornale.it scrive

cancellato ergastolo alessia pifferiAlessia Pifferi, cancellato l’ergastolo: in appello condannata a 24 anni per aver lasciato morire di stenti la figlia - La Corte ribadisce che è capace di intendere e volere, ma le concede le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ... Come scrive msn.com

cancellato ergastolo alessia pifferiAlessia Pifferi condannata a 24 anni in Appello, ridotta la pena: riconosciute alcune attenuanti - Milano, attesa per la sentenza di secondo grado sul caso di Alessia Pifferi che risponde dell'omicidio della figlia che ha fatto morire di stenti. Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Cancellato Ergastolo Alessia Pifferi