Articolo in aggiornamento Alessia Pifferi è stata condannata in secondo grado a 24 anni per l'omicidio della figlioletta di 18 mesi, Diana, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'appello di Milano. In primo grado l'imputata era stata condannata all'ergastolo. " Per retaggio culturale ci è difficile accettare che una madre possa sopprimere la propria creatura, ma un genitore assassino non è necessariamente pazzo è uno dei tanti aspetti della natura umana. È difficile accettare che una madre possa decidere che non le importi nulla della persona che lei stessa a generato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cancellato l'ergastolo ad Alessia Pifferi. Pena ridotta a 24 anni in appello