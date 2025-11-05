Campi Flegrei vulcano in allerta gialla fase 2 | la probabilità di evoluzione verso eruzione è medio-bassa

La Protezione Civile ha approvato i nuovi livelli di allerta per i Campi Flegrei. Confermata l'allerta gialla e l'adozione della fase 2. Ecco cosa significa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#CampiFlegrei - La Bei stanzia 1,4 miliardi per la messa in sicurezza e la ricostruzione dell’area flegrea, con interventi fino al 2032 per ridurre il rischio sismico e rafforzare edifici e infrastrutture. #Napoli #BEI #Ricostruzione #SicurezzaSismica #Resilienza #C - facebook.com Vai su Facebook

