Campi flegrei un miliardo e mezzo per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici

Via libera al finanziamento fino a 1,4 miliardi di euro per la ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici e delle infrastrutture situati nella zona dei Campi Flegrei, colpiti dagli eventi sismici che interessano l'area dal maggio 2024. La Banca europea per gli investimenti e la Repubblica. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

