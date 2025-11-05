Campi Flegrei | nuovo studio individua fase preparatoria che precede i terremoti
AGI - È stato pubblicato su JGR Solid Earth un nuovo studio che propone una lettura innovativa della sismicità ai Campi Flegrei. Integrando dati sismici e di deformazione del suolo, ricercatori e ricercatrici dell'Università di Napoli Federico II, del Centro di ricerche sismologiche dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale e dell'Università di Genova, hanno individuato una chiara fase preparatoria che precede i principali terremoti, aprendo la strada a future ricerche per lo sviluppo di modelli predittivi in grado di stimarne la magnitudo. "Negli ultimi anni l'area dei Campi Flegrei ha mostrato un aumento costante dell'attività sismica e del sollevamento del suolo", spiega Antonio Giovanni Iaccarino dell'Università di Napoli Federico II, primo autore dell'articolo: "Volevamo capire se questi fenomeni fossero collegati e se fosse possibile riconoscere segnali precursori comuni prima dei terremoti più significativi. 🔗 Leggi su Agi.it
