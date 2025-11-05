Campi Flegrei 1,4 mld dalla Bei per mettere in sicurezza infrastrutture ed edifici Musumeci | Fondamentale

La Banca europea per gli investimenti ha approvato un finanziamento fino a 1,4 miliardi di euro a favore della Repubblica Italiana per la ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici e delle infrastrutture situati nella zona dei Campi Flegrei, colpiti dagli eventi sismici che interessano l’area dal maggio 2024. La firma del contratto di progetto relativo all’intera approvazione della Bei, spiega una nota, e’ stata annunciata dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, senatore Nello Musumeci, e da Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei. La firma della prima tranche dell’accordo di finanziamento con il ministero dell’Economia e delle Finanze, che coprira’ gli stanziamenti previsti per le annualita’2025 e 2026 e quota parte del 2027, e’ invece attesa entro la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Campi Flegrei: nuovo studio individua fase preparatoria che precede i terremoti - X Vai su X

+++ CAMPI FLEGREI, NUOVA SCOSSA POCHI MINUTI FA +++ - facebook.com Vai su Facebook

Concluso lo sciame sismico ai Campi Flegrei: 26 scosse di terremoto in circa 14 ore - È durato poco più di mezza giornata l’ultimo sciame sismico che ha interessato l’area dei Campi Flegrei tra domenica 12 e lunedì 13 ottobre. Riporta fanpage.it

Sacco e Pastore: ladri aprono e svuotano la cassaforte della parrocchia durante la messa - Hanno approfittato della messa delle 19 per aprire la cassaforte dove erano contenute le donazioni dei fedeli della settimana. Si legge su romatoday.it