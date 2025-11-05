Campi Flegrei 1.4 miliardi per la messa in sicurezza Musumeci | Passo fondamentale

La Banca Europea per gli Investimenti (Bei) ha approvato un finanziamento fino a 1,4 miliardi di euro in favore della Repubblica Italiana per la ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici e. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Campi Flegrei, 1.4 miliardi per la messa in sicurezza. Musumeci: «Passo fondamentale»

