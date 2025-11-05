Campi Bisenzio spaccano la vetrata della profumeria e portano via la cassa
Firenze, 5 novembre 2025 - Con un mattone buttano a terra il vetro di una profumeria e poi scappano con la cassa. E' accaduto la notte scorsa a Campi Bisenzio. Secondo quanto ricostruito attraverso le testimonianze, i malviventi dopo aver infranto la vetrina con un mattone, molto probabilmente recuperato nei pressi dell'attività, si sono intrufolati nel negozio e hanno portato via la cassa contenente denaro. Subito dopo i ladri sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. La conta dei danni è ancora in corso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per individuare gli autori del colpo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
