Campania Maria Rosaria Boccia si ritira dalla corsa per le Regionali | Ho ricevuto un altro avviso di garanzia

Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice di Pompei finita al centro della vicenda che ha portato alle dimissioni dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano, ha annunciato il ritiro dalle Regionali campane dove era in corsa con la lista “Dimensione Bandecchi”. Il motivo? “Ho ricevuto il mio secondo avviso di garanzia in poco più di un anno”, ha scritto in una lettera indirizzata proprio al sindaco di Terni. “È stata una notizia che mi ha profondamente ferita. Sono giunta alla conclusione che non avrei la forza di affrontare nuovamente un simile calvario. Per questo motivo ho deciso di ritirare la mia candidatura al Consiglio Regionale della Campania”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

