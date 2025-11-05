Campania Maria Rosaria Boccia si ritira dalla corsa alle Regionali

NAPOLI, 5 NOVEMBRE 2025 – La candidata Maria Rosaria Boccia ha annunciato il proprio ritiro dalla corsa alle elezioni per il  Consiglio Regionale della Campania, comunicandolo in una lettera indirizzata a Stefano Bandecchi, che l’aveva inserita nella lista elettorale del suo movimento politico. “Ho riflettuto a lungo, cercando dentro di me la forza di prendere una decisione lucida e responsabile”, scrive Boccia nella missiva, definendo l’ultimo anno “un cammino doloroso e faticoso” segnato da attacchi mediatici, stress e problemi di salute. “Questo ultimo anno è stato, per me, un cammino doloroso e faticoso. 🔗 Leggi su Primacampania.it

