Campania | Cirielli ' finanziare progetti che generano inclusione e lavoro'
Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Cosa pensa Fico di dieci anni di centrosinistra alla guida della Campania che hanno portato servizi primari ridotti a zero, sanità e Welfare completamente dimenticati? Mi sorprendo di come possa ancora candidarsi chiunque abbia gestito la nostra Regione preferendo una politica clientelare al bene dei campani. I risultati del rapporto 'Welfare Italia Index 2025' sono chiari: la Campania è fanalino di coda rispetto alle altre regioni d'Italia. Abbiamo il dovere di supportare il terzo settore attraverso il progetto 'Campania che si Prende Cura'. Si tratta di un'iniziativa volta a finanziare progetti che generano inclusione, lavoro e coesione: dall'assistenza ai fragili alla rinascita dei beni comuni". 🔗 Leggi su Iltempo.it
