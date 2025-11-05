Cammarano | Domani all’Università di Salerno presentazione del volume ‘Conoscere le Aree interne per restare andare e ritornare’
Domani, giovedì 6 novembre, alle ore 11, presso l'Aula De Rosa D2 dell'Università degli Studi di Salerno, Campus di Fisciano, sarà presentato il volume 'Conoscere le Aree interne, per restare, andare e ritornare', edito da Fondazione San Bonaventura. Interverranno il Rettore Virgilio D'Antonio, il Direttore del Dipartimento DISPC Gianfranco Macrì, il Presidente dell'area didattica di Scienze Politiche Alfonso Conte, il vicepresidente della Fondazione San Bonaventura Luigi Arrigo, gli autori Antonia Marano, esperta di processi partecipativi e politiche pubbliche, Pierluigi Reveglia, ricercatore dell'Università degli Studi di Foggia, Agostino Vollero, Professore ordinario di Marketing delle destinazioni turistiche e il consigliere regionale e Presidente della commissione Aree interne Michele Cammarano.
