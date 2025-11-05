Camilla Sgambato Pd apre la campagna elettorale | Sarà una festa democratica

Tempo di lettura: < 1 minuto Camilla Sgambato, capolista del Partito Democratico in provincia di Caserta alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, inaugurerà la propria campagna elettorale giovedì 6 novembre alle ore 19 presso il ristorante “Amico Bio – Spartacus Arena” in piazza Adriano a Santa Maria Capua Vetere. “Sarà una festa democratica – annuncia Sgambato – durante la quale presenteremo le proposte nate dal nostro forum delle idee ‘Otto tavoli per Otto temi per la Campania’. Scuola, sanità, ambiente e trasporti sono le priorità su cui bisogna accelerare. La nostra meravigliosa provincia deve recuperare la centralità che merita con una rappresentanza capace di recepire le istanze dei territori e dare risposte concrete ai reali bisogni delle comunità”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Camilla Sgambato (Pd) apre la campagna elettorale: “Sarà una festa democratica”

