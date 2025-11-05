Camilla Sgambato apre la campagna elettorale | Sarà una festa democratica

Casertanews.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Camilla Sgambato, capolista del Partito Democratico in provincia di Caserta alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, inaugurerà la propria campagna elettorale giovedì 6 novembre alle ore 19 presso il ristorante “Amico Bio - Spartacus Arena” in piazza Adriano a Santa Maria Capua Vetere.“Sarà. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

