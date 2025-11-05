Camerota cade dalle scale e muore il giorno del compleanno | choc nella frazione Buico

Una caduta inspiegabile nella quiete di Buico. Camerota, nel cuore del Cilento, si è svegliata in silenzio. Nella frazione rurale di Buico, tra ulivi e case di pietra, un ragazzo di 23 anni è precipitato dalle scale della propria abitazione. Sarebbe dovuto essere il giorno del suo compleanno, ma la vita si è fermata qualche ora prima, alle 5:00 del mattino, all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Il giovane soffriva di un disturbo dello spettro autistico, ma conduceva una vita serena e protetta dalla famiglia, molto conosciuta e rispettata in paese. Secondo la prima ricostruzione, era il tardo pomeriggio del 4 novembre, poco dopo le 17. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

