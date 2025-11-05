Camera di commercio e imprese femminili un' azienda su cinque è rosa
Le imprese femminili ravennati, insieme a quelle ferraresi, saranno al centro dell'evento “Il consolidamento dell'impresa tra rischi e tutele", promosso dal Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di commercio, e che farà un focus su cybersecurity, compliance normativa e protezione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
“Il consolidamento dell’impresa tra rischi e tutele”: l’incontro dedicato all’imprenditoria femminile - 30, si terrà a Ferrara, presso la sala Conferenze della Camera di commercio in Largo Castello 10, l’evento dal titolo “Il consolidamento dell’impresa tra rischi e tute ... Come scrive ravenna24ore.it
400mila euro per la doppia transizione: bando della Camera di Commercio per imprese digitali e green - Ancora Camera di commercio, ancora imprese: prenderà il via, il 4 novembre prossimo, il nuovo Bando della Camera di commercio di Ferrara Ravenna in ottica di “doppia transizione”: digitale e green. ravenna24ore.it scrive
L'azienda lecchese che ha vinto il Premio imprese femminili 2025 - "Un riconoscimento che celebra 92 anni di leadership femminile, innovazione e sostenibilità nel packaging di lusso" ... Riporta leccotoday.it