Camera | aula vota martedì urgenza per Ddl concorrenza da esaminare a dicembre
Roma, 5 nov (Adnkronos) - La capigruppo della Camera ha messo al primo punto dell'Odg di martedì prossimo la deliberazione di urgenza sul Ddl concorrenza, in quanto obiettivo fondamentale del Pnnr. Se verrà approvata l'urgenza, l'esame del provvedimento inizierà da martedì 9 dicembre. 🔗 Leggi su Iltempo.it
