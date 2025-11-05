Milano 5 Novembre 2025 – Cambium Networks ha annunciato l’integrazione della sua soluzione Cambium ONE Network con i servizi Internet satellitari Starlink. L’integrazione consente una gestione scalabile, visibilità e ottimizzazione delle prestazioni per le connessioni satellitari Starlink Low Earth Orbit (LEO) in combinazione con la piattaforma di sicurezzaSD-WAN Network Service Edge (NSE) di Cambium e il sistema di gestione cloud cnMaestro. L’integrazione offre servizi di livello enterprise alle reti connesse a Starlink, garantendo maggiore sicurezza, intelligence del traffico e scalabilità multi-WAN ad aziende, scuole, service provider e imprese distribuite che dipendono dalla banda larga satellitare per la loro connettività critica. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Cambium Networks si integra con Starlink