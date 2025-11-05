Cambium Networks si integra con Starlink

Pantareinews.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano 5 Novembre 2025 – Cambium Networks ha annunciato l’integrazione della sua soluzione Cambium ONE Network con i servizi Internet satellitari Starlink. L’integrazione consente una gestione scalabile, visibilità e ottimizzazione delle prestazioni per le connessioni satellitari Starlink Low Earth Orbit (LEO) in combinazione con la piattaforma di sicurezzaSD-WAN Network Service Edge (NSE) di Cambium e il sistema di gestione cloud cnMaestro. L’integrazione offre servizi di livello enterprise alle reti connesse a Starlink, garantendo maggiore sicurezza, intelligence del traffico e scalabilità multi-WAN ad aziende, scuole, service provider e imprese distribuite che dipendono dalla banda larga satellitare per la loro connettività critica. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

cambium networks si integra con starlink

© Pantareinews.com - Cambium Networks si integra con Starlink

News recenti che potrebbero piacerti

cambium networks integra starlinkCambium Networks si integra con Starlink - Cambium offre gestione centralizzata, ottimizzazione multi- Segnala toptrade.it

Le azioni di Cambium Networks volano dopo l’annuncio dell’integrazione con Starlink - Le azioni di Cambium Networks (NASDAQ:CMBM) sono aumentate dell’80% mercoledì sera dopo che il fornitore di soluzioni di rete ha annunciato l’integrazione della sua soluzione Cambium ... Si legge su it.investing.com

Le azioni di Cambium Networks salgono alle stelle dopo l’integrazione con Starlink - market di mercoledì dopo che la società ha annunciato l’integrazione della sua soluzione ... it.investing.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Cambium Networks Integra Starlink