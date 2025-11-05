Cambio di rotta negli allevamenti di cozze un progetto studia la riduzione delle plastiche in mare

Cambio di rotta negli allevamenti di cozze. Sperimentate in Puglia e Liguria la riduzione delle plastiche in mare e l’introduzione di materiali biodegradabili e compostabili, per innovare la mitilicoltura e superare il problema ambientale rappresentato dalla dispersione delle calze in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Cambio di rotta storica per Nissan: la casa giapponese abbandona gli alleati Renault e Mitsubishi per unirsi alla cinese BYD - facebook.com Vai su Facebook

Presentati a Rimini i risultati del progetto Europeo "Life Muscles" - Sperimentate in Puglia e Liguria la riduzione delle plastiche in mare e l’introduzione di materiali biodegradabili e compostabili, per innovare la mitilicol ... Come scrive msn.com

In Campania sonde intelligenti a mare per salvare gli allevamenti di cozze: invenzione dell’Istituto Zooprofilattico - Nel mare della Campania arrivano le sonde intelligenti per salvare gli allevamenti dei mitili locali, come cozze e vongole. Scrive fanpage.it