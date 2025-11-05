Cambio di destinazione d' uso di un' area di 15mila metri quadrati a Sala Consilina | scattano i controlli della Finanza
Nei giorni scorsi la Guardia di finanza della Tenenza di Sala Consilina è andata nel municipio di Sala Consilina per recuperare i documenti nell'ambito di una indagine sulla conversione di un'area in commerciale rispetto al piano urbanistico. Un accesso agli atti. I controlliLe verifiche. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
