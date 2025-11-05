Cambio alle WTA Finals | Madison Keys dà forfait

La terza giornata delle WTA Finals 2025 di Riad inizia con un ritiro. È infatti di pochi minuti fa la notizia del forfait dal torneo di Madison Keys, che sarebbe dovuta scendere in campo nel primo singolare in programma contro Elena Rybakina. A causa di un problema fisico, probabilmente un virus, l’americana ha così dovuto salutare in anticipo le sue Finals, saltando l’ultimo match, che non le avrebbe comunque consentito di raggiungere le semifinali. La numero 7 del mondo, dopo aver nettamente perso la partita di esordio contro la Swiatek, ha giocato un match di altissimo livello contro la connazionale Anisimova, uscendo sconfitta per 4-6 6-3 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

