Cambio al vertice della polizia stradale Milli è la nuova dirigente

Si è insediato il nuovo dirigente del Compartimento polizia stradale per la Sicilia Orientale di Catania, primo dirigente della polizia di stato Maria Grazia Milli, che subentra a Nicola Spampinato, andato in quiescenza.Laureata in Giurisprudenza all’Università di Roma “Sapienza”, Milli è entrata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

