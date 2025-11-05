Cambiaso Juventus l’esterno convince ancora | altra prova di carattere in Champions League la pagella del jolly bianconero

Cambiaso Juventus, l’esterno azzurro continua a crescere con Spalletti: una partita globale e moderna che lo riporta quasi sui livelli del passato. Una prova di personalità, continuità e grande intelligenza tattica. Andrea Cambiaso si conferma in un ottimo momento di forma e, anche nella delicatissima sfida di Champions League pareggiata 1-1 contro lo Sporting Lisbona, è stato tra i migliori della Juventus. La sua prestazione è stata premiata con un’altra sufficienza piena da La Gazzetta dello Sport, che ne elogia l’interpretazione moderna del ruolo. Cambiaso Juve: la pagella della Gazzetta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso Juventus, l’esterno convince ancora: altra prova di carattere in Champions League, la pagella del jolly bianconero

