Cambia-Menti | un percorso di formazione sulla digitalizzazione delle imprese

Arezzo, 5 novembre 2025 – Un percorso di formazione e di informazione sulla trasformazione digitale delle imprese. A promuoverlo è l’azienda aretina Sintra che ha dato il via al progetto “Cambia-Menti” c he troverà il proprio fulcro nella pubblicazione nel mese di novembre di una serie di video-interviste sulla propria pagina LinkedIn per approfondire e raccontare il ruolo della tecnologia nelle evoluzioni dei modelli di business, dei processi aziendali e delle strategie di crescita delle imprese italiane. L’obiettivo è di offrire una panoramica sulla rivoluzione digitale in corso tra omnicanalità, analisi dei dati e intelligenze artificiali, per permettere a imprenditori, manager e professionisti di affrontare le sfide del futuro con consapevolezza e responsabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

