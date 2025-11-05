Calendario Milan gli impegni dei rossoneri fino a fine 2025 | derby e Supercoppa
Il calendario del Milan di Massimiliano Allegri tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana fino alla fine di quest'anno solare. Il video. Ecco il calendario del Milan di Massimiliano Allegri tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana fino alla fine di quest'anno solare, 2025. Il video con tutti gli impegni di Mike Maignan e compagni: spiccano il derby contro l'Inter (23 novembre) e la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli (18 dicembre). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
? SPORT WEEK al RistoPub Rossini! Ogni settimana il calendario completo delle grandi sfide in diretta sui nostri schermi 27 ott. – 02 nov. 2025 ? 28/10 – 20.45 ? Atalanta vs Milan ? 29/10 – 18.30 ? Juventus vs Udinese ? 29/10 – 20.45 ? Inter - facebook.com Vai su Facebook
Quando, come e dove vedere le partite del @acmilan: il #calendario fino a fine gennaio - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieAEniLive #CoppaItalia #CoppaItaliaFrecciarossa #ACMilan #Milan #SempreMilan - X Vai su X
Settore Giovanile, il programma del week end rossonero: big match per Milan Futuro - Tra Milan Futuro e Milan Primavera, ecco tutti i prossimi impegni dei rossoneri in questo week end: Doppio impegno allo Sportitalia Village ... Come scrive milannews.it
Milan, sorride Allegri: ecco come stanno Nkunku e Loftus-Cheek - Una settimana sostanzialmente corta per il Milan: rossoneri senza coppe, come noto, ma già impegnati venerdì per la sfida contro il Pisa. Secondo fantacalcio.it
Milan futuro di nuovo in campo: ecco il Caldiero Terme - I rossoneri ospiteranno il Caldiero Terme alle ore 15:00 ... msn.com scrive