Il calendario del Milan di Massimiliano Allegri tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana fino alla fine di quest'anno solare. Il video. Ecco il calendario del Milan di Massimiliano Allegri tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana fino alla fine di quest'anno solare, 2025. Il video con tutti gli impegni di Mike Maignan e compagni: spiccano il derby contro l'Inter (23 novembre) e la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli (18 dicembre). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calendario Milan, gli impegni dei rossoneri fino a fine 2025: derby e Supercoppa