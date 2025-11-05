Calendario Europei ciclocross 2025 | orari programma tv streaming
Manca sempre meno agli Europei di ciclocross 2025. La rassegna continentale verrà quest’anno disputata in Belgio, a Middelkerke e sarà uno degli appuntamenti più importanti dell’intera stagione. La kermesse sarà una delle più partecipate nella storia della disciplina, con ben 283 atleti provenienti da 25 nazioni che si sfideranno nelle prove sul circuito tecnico e sabbioso. Saranno sei i titoli messi in palio, assegnati nelle due giornate dell’ 8 e del 9 novembre. Si comincia sabato 8 alle ore 11 con la prova Junior Donne, seguita alle ore 13 da quella Under 23 Uomini. Chiuderà il day-1 l’attesa prova Elite Donne, dove sarà impegnata, contro le atlete più forti del continente, anche l’italiana Sara Carasola. 🔗 Leggi su Oasport.it
