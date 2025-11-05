Calendario dell' avvento solidale per i bambini di Gaza | a Lecco nasce Le stelle sul soffitto

Leccotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trasformare la bellezza in azione concreta, la scrittura in solidarietà. È questo lo spirito di "Le stelle sul soffitto", il progetto letterario e umanitario che prende vita a Lecco con un obiettivo ambizioso: sensibilizzare sull'emergenza dei bambini di Gaza attraverso l'arte e la cultura. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

calendario avvento solidale bambiniCalendario dell'avvento solidale per i bambini di Gaza: a Lecco nasce "Le stelle sul soffitto" - È questo lo spirito di "Le stelle sul soffitto", il progetto letterario e umanitario che prende vita a Lecco con un obiettivo ambizioso: sensibilizzare sull'emergenza dei bambini di Gaza ... Da leccotoday.it

calendario avvento solidale bambiniCome creare un calendario dell'Avvento che i bambini adoreranno: 9 idee da provare - Calendario dell’avvento fai da te: 9 idee semplici e creative per coinvolgere i bambini e trasformare ogni giorno in un piccolo momento di gioco ... Scrive nostrofiglio.it

Fondazione Paideia ripropone calendario Avvento solidale - Fondazione Paideia, per il secondo anno, ripropone uno speciale Calendario dell'Avvento in un'edizione limitata, con cioccolatini Domori, che trasforma l'attesa del Natale in un'occasione di ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Calendario Avvento Solidale Bambini