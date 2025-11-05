Calendario dell' avvento solidale per i bambini di Gaza | a Lecco nasce Le stelle sul soffitto

Trasformare la bellezza in azione concreta, la scrittura in solidarietà. È questo lo spirito di "Le stelle sul soffitto", il progetto letterario e umanitario che prende vita a Lecco con un obiettivo ambizioso: sensibilizzare sull'emergenza dei bambini di Gaza attraverso l'arte e la cultura. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Il Calendario dell'Avvento di Iagolandia sta arrivando Tra giovedi/venerdì ti sveliamo tutto Quest'anno sarà ancora piu speciale: Più ricco Tante collaborazioni 3 versioni diverse + una limited edition. Ogni giorno il tuo 4 zampe sarà impaziente di ap - facebook.com Vai su Facebook

Calendario dell'avvento solidale per i bambini di Gaza: a Lecco nasce "Le stelle sul soffitto" - È questo lo spirito di "Le stelle sul soffitto", il progetto letterario e umanitario che prende vita a Lecco con un obiettivo ambizioso: sensibilizzare sull'emergenza dei bambini di Gaza ... Da leccotoday.it

Come creare un calendario dell'Avvento che i bambini adoreranno: 9 idee da provare - Calendario dell’avvento fai da te: 9 idee semplici e creative per coinvolgere i bambini e trasformare ogni giorno in un piccolo momento di gioco ... Scrive nostrofiglio.it

Fondazione Paideia ripropone calendario Avvento solidale - Fondazione Paideia, per il secondo anno, ripropone uno speciale Calendario dell'Avvento in un'edizione limitata, con cioccolatini Domori, che trasforma l'attesa del Natale in un'occasione di ... Riporta ansa.it