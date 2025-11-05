Caldo e siccità prolungata la stagione dei tartufi stenta a decollare in Puglia
In Puglia la raccolta dei tartufi fatica a decollare a causa del caldo e della prolungata siccità, con la mancanza di piogge e di umidità adeguata che sta rallentando la stagione dei tartufi pugliesi, apprezzati per il profumo intenso e la consistenza carnosa e compatta, presenti in sette aree. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Quest’anno? anche? lo? zafferano? è? stato? una? sfida! ? ?Ad? agosto,? infatti,? avremmo? dovuto? raccogliere? i? bulbi? per? spostarli? in? un? nuovo? appezzamento,? solo? che? la? siccità? e? il? caldo? hanno? reso? il? terreno? molto? duro,? così? abbiamo? deciso? di? aspettare? le? prime? piog - facebook.com Vai su Facebook
Meteo, caldo fuori stagione fino al 21 settembre: punte oltre 30 gradi - Oltre ad una maggiore stabilità atmosferica da Nord a Sud, è atteso anche un deciso aumento delle temperature con valori che si porteranno diffusamente oltre le medie climatiche di riferimento, ... Riporta tg24.sky.it
Caldo fuori stagione fino al 21 settembre, punte oltre 30 gradi - Dopo le perturbazioni e le piogge insistenti degli ultimi tempi, all'orizzonte si intravede una nuova svolta. Si legge su ansa.it
Ottobrata con caldo fuori stagione, ma temporali in agguato - L'Ottobrata con caldo fuori stagione prosegue ma i meteorologi avvertono: attenzione ai temporali. Riporta adnkronos.com