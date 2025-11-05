Il focus resta e resterà sull’attacco, perché se già le difficoltà della Roma nel trovare il gol erano evidenti ora il discorso infortuni complica ulteriormente le cose. Bailey solo l’ultimo ai box, prima di lui Ferguson ed un Dybala ora lontano dal rinnovo, e se nei prossimi due mesi Gasperini proverà ad inventarsi qualcosa per rimanere aggrappato alle prime posizioni della classifica, a gennaio il calciomercato dovrà essere importante: Massara sta già cominciando a muoversi, da un El Mala giovane interessante ad un Jeremy Arevalo con una clausola da 7 milioni, ma il preferito resta Joshua Zirkzee. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, da Zirkzee a Giovane: anche Cissè e Baldanzi nell’asse col Verona