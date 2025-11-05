Calciomercato Real Madrid cosa faranno i blancos dopo l’addio di Vinicius Junior? Spunta una nuova ipotesi

Calcionews24.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Real Madrid: Vinícius verso l’addio, occhi puntati su Kenan Yildiz della Juventus Il calciomercato Real Madrid torna a far parlare di sé con un clamoroso retroscena che scuote la Spagna e potrebbe coinvolgere anche la Juventus. Secondo quanto riportato dalla testata tedesca Sport-BILD, i Blancos avrebbero deciso di mettere Vinícius Júnior sul mercato. Una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato real madrid cosa faranno i blancos dopo l8217addio di vinicius junior spunta una nuova ipotesi

© Calcionews24.com - Calciomercato Real Madrid, cosa faranno i blancos dopo l’addio di Vinicius Junior? Spunta una nuova ipotesi

Contenuti che potrebbero interessarti

calciomercato real madrid cosaReal Madrid, è rottura con Vinicius Jr: sarà cessione in estate! Xabi Alonso pensa a Yildiz? - BILD i blancos hanno intenzione di non rinnovare il contratto di Vinicius Junior, ... Secondo tuttojuve.com

Haaland Real Madrid, si può fare ma ad una condizione: ecco di cosa si tratta - Haaland Real Madrid | Il Real Madrid, come ogni anno, pianifica con largo anticipo le mosse di mercato in vista della stagione successiva. Segnala news-sports.it

Vinicius Real Madrid, clamoroso: cessione in vista dopo la rottura con Xabi Alonso. I dettagli - Vinicius Real Madrid | Un'indiscrezione che ha il sapore del clamoroso scuote le fondamenta del Real Madrid. Come scrive news-sports.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Real Madrid Cosa