Calciomercato Napoli Manna | Sostituiremo De Bruyne Torna in auge Frattesi?

Calciomercato Napoli. Giovanni Manna alla vigilia della sfida contro l’Eintracht Francoforte ha annunciato che la società partenopea si sta guardando attorno per cercare l’occasione giusta per sostituire Kevin De Bruyne infortunato. “ De Bruyne infortunato? Ci sono pochi calciatori di quella qualità, ora ci stiamo guardando intorno come è giusto che sia e al momento giusto ci faremo trovare pronti”, ha detto. Il belga resterà fuori almeno 3-4 mesi e tornerà non prima di febbraio. In un calendario fitto di impegno, dopo Lukaku, adesso il Napoli vorrebbe investire su un profilo in mezzo al campo, considerata anche l’assenza per almeno un mese di Anguissa, impegnato in Coppa D’Africa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it