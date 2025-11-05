Calciomercato Napoli Manna guarda a gennaio | Ci faremo trovare pronti
"L'infortunio di De Bruyne? Ci sono pochi calciatori di quella qualità, ora ci stiamo guardando intorno come è giusto che sia e al momento giusto ci faremo trovare pronti. Per me la formazione titolare dell'anno scorso era forte, ora dovevamo migliorare le seconde linee e non era facile. Penso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Calciomercato Napoli, Manna ha individuato il primo rinforzo di gennaio: questo giocatore lo ha chiesto Conte. I dettagli della trattativa - Calciomercato Napoli, Conte chiede rinforzi: nel mirino Kobbie Mainoo del Manchester United. Riporta calcionews24.com
Calciomercato – Il Napoli, nella sessione invernale, ha estremo bisogno di acquistare un centrocampista; nel mirino di Manna c’è Kobbie Mainoo - ] ... pianetazzurro.it scrive
L'indizio di Manna sul prossimo mercato del Napoli - Il prossimo nostro mercato sarà magari diverso ancora". Segnala tuttonapoli.net