Calciomercato Napoli Manna guarda a gennaio | Ci faremo trovare pronti

"L'infortunio di De Bruyne? Ci sono pochi calciatori di quella qualità, ora ci stiamo guardando intorno come è giusto che sia e al momento giusto ci faremo trovare pronti. Per me la formazione titolare dell'anno scorso era forte, ora dovevamo migliorare le seconde linee e non era facile. Penso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it