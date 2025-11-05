Calciomercato Napoli la priorità a gennaio è un centrocampista | torna di moda un vecchio obiettivo di Manna I dettagli

Calciomercato Napoli: si lavora a un rinforzo a centrocampo, torna di moda Miretti. La Juventus potrebbe aprire alla cessione del centrocampista. Il calciomercato Napoli entra già nel vivo in vista della sessione invernale di gennaio. La società partenopea, guidata dal direttore sportivo Giovanni Manna, sta infatti valutando diverse mosse per rinforzare la rosa a disposizione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, la priorità a gennaio è un centrocampista: torna di moda un vecchio obiettivo di Manna. I dettagli

Scopri altri approfondimenti

Calciomercato Napoli, importanti novità sul futuro di ANGUISSA: https://bit.ly/3X2Ofvz - facebook.com Vai su Facebook

#Lukaku a #Napoli tra un mese, punta il #Milan in #Supercoppa: così il club può inserirlo in lista [Gazzetta dello Sport] https://calciomercato.com/liste/lukaku-a-napoli-da-meta-novembre-punta-il-milan-in-supercoppa-cosi-il-club-puo-inserirlo-in-lista/bltdeac423 - X Vai su X

Calciomercato Napoli, Manna guarda a gennaio: "Ci faremo trovare pronti" - Il ds azzurro sulla finestra invernale di trattative: "Ci stiamo guardando intorno, come è giusto che sia" ... Lo riporta napolitoday.it

Calciomercato Napoli, Manna ha individuato il primo rinforzo di gennaio: questo giocatore lo ha chiesto Conte. I dettagli della trattativa - Calciomercato Napoli, Conte chiede rinforzi: nel mirino Kobbie Mainoo del Manchester United. Riporta calcionews24.com

Il Napoli prepara un acquisto a centrocampo: da Mainoo a Pellegrini, tutti i nomi per gennaio - L'infortunio di De Bruyne ha lasciato un nuovo lì in mezzo, la dirigenza è pronta a muoversi alla riapertura del mercato E' stato bello, finché è durato. Riporta msn.com