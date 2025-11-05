Calciomercato Milan individuato l’attaccante per gennaio Se salta ecco l’alternativa

Il Milan - deluso finora dal rendimento stagionale di Santiago Giménez e Christopher Nkunku - si guarda intorno e, in vista del calciomercato di gennaio, pensa già ad un nuovo attaccante per Massimiliano Allegri. Il punto della situazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, individuato l’attaccante per gennaio. Se salta, ecco l’alternativa

