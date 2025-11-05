Calciomercato Juve LIVE | Vlahovic in-David out si ribaltano gli scenari in attacco! Hjulmand osservato speciale

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall'allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale.

Vlahovic-Juve, aumentano le chances di rinnovo - Ancora protagonista, e ancora a segno nel match di ieri sera in Champions league contro lo Sporting allo Stadium, Dusan Vlahovic continua a rendersi indispensabile per la Juventus. Secondo tuttojuve.com

Dusan Vlahovic trascina la Juventus: gol, grinta e futuro in bilico - Dusan Vlahovic trascina la Juventus: gol, grinta e futuro in bilico. Da tuttojuve.com

Juve-Sporting CP, Vlahovic sempre più dentro: con Spalletti gli si spalanca il futuro - Dusan Vlahovic si sta riprendendo la Juventus e, dopo le parole di Spalletti, arriva la conferma di Chiellini e una grande prestazione ... Secondo calciomercato.it