Calciomercato Inter Pellegrini | Ci sono stati…
Calciomercato Inter. Lorenzo Pellegrini oggi sta provando a tornare uno dei pilastri della Roma, un leader tecnico e identitario per la squadra di Gian Piero Gasperini. Eppure, il centrocampista giallorosso ha ammesso che in passato c’è stata la possibilità concreta di lasciare la Capitale. Tra le società interessate a lui, non era mancata l’ Inter, che lo aveva sondato in più sessioni di mercato nel tentativo di inserirlo al centro del proprio progetto tecnico: “ Ci sono stati interessamenti, e sì, ci ho pensato “, ha rivelato Pellegrini, lasciando intendere che il suo futuro avrebbe potuto imboccare una strada del tutto diversa, non effettuando riferimenti espliciti ai nerazzurri. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
