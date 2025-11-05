Calciomercato Inter la rivelazione di Romano | Quello del centrale è un tema per i nerazzurri per la porta occhio a quei 2 nomi
Inter News 24 Calciomercato Inter, Romano: «Quello del centrale è un tema per i nerazzurri, per la porta occhio a quei 2 nomi». L’annuncio del giornalista. L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle strategie dell’Inter. Per quanto riguarda la porta, non sono previsti movimenti a gennaio. Sebbene il club meneghino segua profili come Noah Atubolu (Friburgo) ed Elia Caprile (Cagliari), l’idea della dirigenza è di aggiungere un portiere solo nell’estate del 2026. Il discorso è diverso per la difesa. La società nerazzurra è soddisfatta del rendimento di Yann Bisseck come centrale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Passione Inter. . Cosa è successo in Inter-Fiorentina 3-0, arbitri, Serie A, calciomercato e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, partec - facebook.com Vai su Facebook
?#Calciomercato #Inter: #Frendrup pista sempre calda, c'è una svolta - X Vai su X
“Scelta dopo Inzaghi”: la clamorosa rivelazione su Allegri - L’ultima estate in casa Inter è stata senza dubbio caratterizzata dal cambio di guida tecnica con Cristian Chivu che ha rilevato il posto in panchina occupato negli ultimi 4 anni da Simone Inzaghi. Lo riporta passioneinter.com
Romano: “Inter prenderà un difensore a gennaio o a giugno! Questa l’idea su Caprile e Atubolu” - Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto in casa Inter ... Da msn.com
“Dal Man United alla Serie A”: Romano svela 2 nuovi innesti - In una stagione come questa che porta al Mondiale estivo (che questa volta si disputerà tra giugno e luglio 2026 in nord e centro America) per tutti i calciatori più importanti diventa fondamentale gi ... Da passioneinter.com