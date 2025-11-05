Calciomercato Inter la rivelazione di Romano | Quello del centrale è un tema per i nerazzurri per la porta occhio a quei 2 nomi

Internews24.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Calciomercato Inter, Romano: «Quello del centrale è un tema per i nerazzurri, per la porta occhio a quei 2 nomi». L’annuncio del giornalista. L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle strategie dell’Inter. Per quanto riguarda la porta, non sono previsti movimenti a gennaio. Sebbene il club meneghino segua profili come Noah Atubolu (Friburgo) ed Elia Caprile (Cagliari), l’idea della dirigenza è di aggiungere un portiere solo nell’estate del 2026. Il discorso è diverso per la difesa. La società nerazzurra è soddisfatta del rendimento di Yann Bisseck come centrale. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter la rivelazione di romano quello del centrale 232 un tema per i nerazzurri per la porta occhio a quei 2 nomi

© Internews24.com - Calciomercato Inter, la rivelazione di Romano: «Quello del centrale è un tema per i nerazzurri, per la porta occhio a quei 2 nomi»

Contenuti che potrebbero interessarti

calciomercato inter rivelazione romano“Scelta dopo Inzaghi”: la clamorosa rivelazione su Allegri - L’ultima estate in casa Inter è stata senza dubbio caratterizzata dal cambio di guida tecnica con Cristian Chivu che ha rilevato il posto in panchina occupato negli ultimi 4 anni da Simone Inzaghi. Lo riporta passioneinter.com

calciomercato inter rivelazione romanoRomano: “Inter prenderà un difensore a gennaio o a giugno! Questa l’idea su Caprile e Atubolu” - Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto in casa Inter ... Da msn.com

calciomercato inter rivelazione romano“Dal Man United alla Serie A”: Romano svela 2 nuovi innesti - In una stagione come questa che porta al Mondiale estivo (che questa volta si disputerà tra giugno e luglio 2026 in nord e centro America) per tutti i calciatori più importanti diventa fondamentale gi ... Da passioneinter.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Rivelazione Romano