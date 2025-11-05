Calciomercato Inter la rivelazione di Romano | Quello del centrale è un tema per i nerazzurri per la porta occhio a quei 2 nomi

Inter News 24 Calciomercato Inter, Romano: «Quello del centrale è un tema per i nerazzurri, per la porta occhio a quei 2 nomi». L’annuncio del giornalista. L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle strategie dell’Inter. Per quanto riguarda la porta, non sono previsti movimenti a gennaio. Sebbene il club meneghino segua profili come Noah Atubolu (Friburgo) ed Elia Caprile (Cagliari), l’idea della dirigenza è di aggiungere un portiere solo nell’estate del 2026. Il discorso è diverso per la difesa. La società nerazzurra è soddisfatta del rendimento di Yann Bisseck come centrale. 🔗 Leggi su Internews24.com

