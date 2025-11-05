Calciomercato Inter identificato l’obiettivo in difesa Moretto | Non costa…

Calciomercato Inter. In casa Inter si lavora già in prospettiva futura e una delle questioni più delicate riguarda la difesa. A giugno scadranno infatti i contratti di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, due colonne degli ultimi anni che, però, sembrano avviate verso l’addio. Al momento, le possibilità di rinnovo per entrambi appaiono molto ridotte e la società nerazzurra sta pianificando una rifondazione graduale del reparto arretrato. L’obiettivo è chiaro: inserire un profilo giovane, di prospettiva, capace di crescere alle spalle dei veterani rimasti e di diventare un titolare del futuro. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’ Inter ha già iniziato a monitorare diversi profili internazionali e la lista comprende soprattutto difensori under 23 con caratteristiche moderne: fisicità, pulizia tecnica e capacità di impostazione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it