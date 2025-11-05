Calciomercatocom – Juventus Vlahovic | Futuro? Ne abbiamo parlato ma non ci penso Ho chiesto il cambio per un dolorino

2025-11-04 22:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Juventus chiama, Dusan Vlahovic risponde. Il centravanti serbo, in scadenza di contratto a giugno e autore del goal del pareggio per 1-1 con lo Sporting Lisbona in Champions League, ha dichiarato a Sky Sport: “Non siamo soddisfatti per questo risultato, volevamo vincere e cercheremo di farlo in tutte le prossime quattro giornate di Champions”. SUL FUTURO. “Abbiamo parlato, ma io sono concentrato sul presente. Penso solo al derby di sabato col Torino, daremo tutto per vincere”. LA SOSTITUZIONE. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sfuriate, pugni al pallone e il gelo: tutto #Spalletti al debutto con la #Juventus - X Vai su X

Juventus, Vlahovic: "Futuro? Ne abbiamo parlato, ma non ci penso. Ho chiesto il cambio per un dolorino" - Il centravanti serbo, in scadenza di contratto a giugno e autore del goal del pareggio per 1- msn.com scrive

Juventus: problema muscolare per Vlahovic: "Ho chiesto il cambio" - Verso la fine del secondo, tuttavia e come da lui stesso confermato, ha accusato un problema muscolare alla coscia. Come scrive msn.com

Vlahovic via dalla Juventus a gennaio, davvero possibile? - Sei mesi prima della scadenza naturale del contratto che farebbe perdere a zero euro il giocatore? tuttosport.com scrive