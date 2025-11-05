Calciomercatocom – Inter Chivu | Thuram non è ancora al 100% Abbiamo bisogno di Lautaro i goal arriveranno

2025-11-05 19:06:00 Fermi tutti! Pochi minuti prima della partita di Champions League contro il Kairat Almaty, l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ad Amazon Prime Video per presentare la sfida valida per la quarta giornata della fase campionato della massima competizione europea. L’OBIETTIVO E’ VINCERE E FARE ANCHE TANTI GOAL?. “Fosse così facile. L’obiettivo è fare una grande prestazione, rispettare noi e la competizione e fare di tutto per vincerla”. PERCHE’ LAUTARO ED ESPOSITO?. “Perché sono compatibili. Ne ho avuto solo tre (attaccanti, ndr) per un mese, è giusto ruotare. Marcus (Thuram, ndr) non è ancora al 100% e forse oggi farà qualche minuto, mentre Bonny aveva iniziato a Verona. 🔗 Leggi su Justcalcio.com