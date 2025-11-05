Calcio svelata nuova maglia Azzurri

22.22 La prossima estate saranno passati vent'anni esatti dal Mondiale vinto dall'Italia nel 2006 in Germania. In attesa di scoprire se la Nazionale di Gattuso si qualificherà per la prossima edizione, sono state presentate le nuove maglie degli Azzurri. Pattern tono su tono con le foglie d'alloro - simbolo della vittoria - si ripete su tutta la maglia. I bordini di maniche e colletto e le tre strisce sulle spalle, più larghe del passato, invece, sono oro, così come la scritta "Azzurra" sul retro del colletto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it