Calcio svelata nuova maglia Azzurri

Servizitelevideo.rai.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

22.22 La prossima estate saranno passati vent'anni esatti dal Mondiale vinto dall'Italia nel 2006 in Germania. In attesa di scoprire se la Nazionale di Gattuso si qualificherà per la prossima edizione, sono state presentate le nuove maglie degli Azzurri. Pattern tono su tono con le foglie d'alloro - simbolo della vittoria - si ripete su tutta la maglia. I bordini di maniche e colletto e le tre strisce sulle spalle, più larghe del passato, invece, sono oro, così come la scritta "Azzurra" sul retro del colletto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

calcio svelata nuova magliaAzzurra, presentata dalla Figc la nuova maglia della Nazionale italiana di calcio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Azzurra, presentata dalla Figc la nuova maglia della Nazionale italiana di calcio ... Come scrive tg24.sky.it

calcio svelata nuova magliaEcco 'Azzurra', la nuova maglia della nazionale - Adidas e Figc hanno svelato il nuovo Home Kit della Nazionale Italiana di calcio per i prossimi impegni internazionali. Riporta gazzettadiparma.it

calcio svelata nuova magliaItalia, presentata la nuova maglia azzurra - È stata presentata oggi la nuova maglia Home della Nazionale Italiana di calcio, realizzata da adidas per accompagnare gli Azzurri nei prossimi impegni internazionali. Si legge su calciocasteddu.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Svelata Nuova Maglia